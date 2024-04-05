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Курсы по программированию на Python

Сравните лучшие курсы по Python-разработке, и найдите лучшее предложение. На сайте представлены онлайн курсы, которые позволят вам стать грамотными специалистами. Огромный выбор обучающих программ по программированию на пайтон по цене, длительности и формату, отзывам, условиям оплаты.

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Количество курсов: 0
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Python
Python
rating 4,84
148 отзывов
Отзывы о школе Перейти на курс
формат обучения Online
длительность курса 4 месяца
стоимость обучения
4 900 BYN 1 960 BYN
рассрочка
163 BYN/месяц
Python-фреймворк Django
Python-фреймворк Django
rating 4,84
148 отзывов
Отзывы о школе Перейти на курс
формат обучения Online
длительность курса 3 месяца
стоимость обучения
1 942 BYN 1 165 BYN
рассрочка
117 BYN/месяц
Python для инженеров
Python для инженеров
rating 4,84
148 отзывов
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формат обучения Online
длительность курса 2 месяца
стоимость обучения
1 124 BYN 618 BYN
рассрочка
103 BYN/месяц
Профессия Python-разработчик
Профессия Python-разработчик
rating 4,84
148 отзывов
Python просто выучить, даже если вы никогда не программировали. Во время обучения вам будет помогать эксперт-куратор. Вы разработаете 3 проекта для портфолио, а Центр карьеры поможет найти работу Python-разработчиком.
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формат обучения Online
длительность курса 10 месяцев
стоимость обучения
5 998 BYN 2 999 BYN
рассрочка
167 BYN/месяц
Python-разработчик с нуля до middle
Python-разработчик с нуля до middle
rating 4,53
49 отзывов
Став Python-разработчиком, вы делаете первый шаг в создании современных веб-приложений, без которых не обходится ни один современный проект. К тому же, получив опыт программирования на Python, вы сможете начать работать с большими данными и алгоритмами машинного обучения.
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формат обучения Online
длительность курса 13 месяцев
стоимость обучения
7 436 BYN 4 462 BYN
рассрочка
186 BYN/месяц
Python для анализа данных
Python для анализа данных
rating 4,53
49 отзывов
Научитесь пользоваться базовыми инструментами и подходами в Python, чтобы начать работать с данными. Повторите основы линейной алгебры, теории множеств, методов математической оптимизации, описательной статистики, статистического анализа данных и научитесь реализовывать это языке Python.
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формат обучения Online
длительность курса 4 месяца
стоимость обучения
2 505 BYN 1 753 BYN
рассрочка
97 BYN/месяц
Fullstack-разработчик на Python
Fullstack-разработчик на Python
rating 4,53
49 отзывов
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формат обучения Online
длительность курса 22 месяца
стоимость обучения
9 633 BYN 5 780 BYN
рассрочка
241 BYN/месяц
Python-разработчик с нуля
Python-разработчик с нуля
rating 4,53
49 отзывов
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формат обучения Online
длительность курса 7 месяцев
стоимость обучения
4 732 BYN 2 839 BYN
рассрочка
118 BYN/месяц
Python для анализа данных
Python для анализа данных
rating 4,5
52 отзывов
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формат обучения Online
длительность курса 4 месяца
стоимость обучения
2 427 BYN 1 456 BYN
рассрочка
202 BYN 121 BYN/месяц
Профессия Python-разработчик
Профессия Python-разработчик
rating 4,5
52 отзывов
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формат обучения Online
длительность курса 9 месяцев
стоимость обучения
7 483 BYN 4 490 BYN
рассрочка
208 BYN 125 BYN/месяц
Python для веб-разработки
Python для веб-разработки
rating 4,5
52 отзывов
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формат обучения Online
длительность курса 9 месяцев
стоимость обучения
6 469 BYN 3 882 BYN
рассрочка
180 BYN 108 BYN/месяц
Профессия Python-разработчик PRO
Профессия Python-разработчик PRO
rating 4,5
52 отзывов
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формат обучения Online
длительность курса 12 месяцев
стоимость обучения
8 497 BYN 5 098 BYN
рассрочка
236 BYN 142 BYN/месяц
Профессия Fullstack-разработчик на Python
Профессия Fullstack-разработчик на Python
rating 4,5
52 отзывов
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формат обучения Online
длительность курса 14 месяцев
стоимость обучения
9 106 BYN 5 463 BYN
рассрочка
253 BYN 152 BYN/месяц
Python-разработчик
Python-разработчик
rating 4,68
35 отзывов
Программа соответствует требованиям к вакансиям работодателей. Много практики в среде коммерческой разработки. Под силу даже если у вас нет опыта в IT. Всего 11 часов в неделю
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формат обучения Online
длительность курса 10 месяцев
стоимость обучения
4 136 BYN
рассрочка
151 BYN/месяц
Python-разработчик
Python-разработчик
rating 4,5
24 отзывов
Практический онлайн-курс, где вы с нуля сформируете навык программирования и освоите самый универсальный и востребованный язык — Python. Создадите свое портфолио разработчика, которое выгодно покажет вас на рынке труда, и сможете зарабатывать в IT через полгода.
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формат обучения Online
длительность курса 9 месяцев
стоимость обучения
7 022 BYN 3 160 BYN
рассрочка
585 BYN 263 BYN/месяц
Профессия: Python-разработчик
Профессия: Python-разработчик
rating 4,53
13 отзывов
Научитесь программировать на языке Python, добавите сильные проекты в портфолио и станете востребованным специалистом для любой IT компании. Разберетесь в синтаксисе Python, используем разные типы данных, работаем с текстовой информацией, создаем и применяем функции. Научитесь писать запросы и управлять большими объёмами данных. Станете полноценным FullStack-разработчиком. По итогу обучения вы сможете самостоятельно выбрать дальнейшую специализацию: Web-разработка, Devops или Data Science.
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формат обучения Online
длительность курса 10 месяцев
стоимость обучения
9 667 BYN 4 360 BYN
рассрочка
Рассрочка есть
Профессия: Python-разработчик
Профессия: Python-разработчик
rating 4,89
19 отзывов
Профессия "Python разработчик", курсы для начинающих программистов. Курс разработки на django python с нуля, под руководством опытных наставников, занятия онлайн
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формат обучения Online
длительность курса 10 месяцев
стоимость обучения
5 678 BYN 4 533 BYN
рассрочка
189 BYN/месяц
Python разработчик
Python разработчик
rating 0
0 отзывов
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формат обучения Offline, Минск
длительность курса 6,5 месяцев
стоимость обучения
2 700 BYN
рассрочка
170 BYN/месяц
Комплексный курс по разработке веб-приложений на Python
Комплексный курс по разработке веб-приложений на Python
rating 0
0 отзывов
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формат обучения Offline, Минск
длительность курса 4 месяца
стоимость обучения
1 969 BYN
рассрочка
184 BYN/месяц

Часто задаваемые вопросы по программированию на Python

Где применяется язык программирования Python?

Python — это универсальный язык программирования, который охватывает широкий спектр областей применения. Благодаря своей гибкости, простоте и огромному сообществу, он стал одним из самых популярных языков в мире. Давайте рассмотрим, в каких же сферах Python нашел свое применение:

  1. Веб-разработка. Создание сайтов и веб-приложений с Python — это удобно и эффективно. Здесь отлично помогают фреймворки как Django и Flask, которые обеспечивают мощные инструменты для работы с базами данных, обработки запросов и формирования пользовательского интерфейса.
  2. Научные исследования, анализ данных. Пайтон отлично подходит для выполнения вычислений, обработки больших массивов данных и проведения сложных научных исследований. Библиотеки NumPy, SciPy и Pandas предоставляют широкие возможности для анализа данных и визуализации результатов.
  3. Машинное обучение и искусственный интеллект. Это одна из самых востребованных и быстроразвивающихся областей, где питон занимает лидирующие позиции. Благодаря библиотекам как TensorFlow, Keras и PyTorch, разработчики могут создавать и обучать сложные модели машинного обучения.
  4. Автоматизация и скриптинг. Python — отличный инструмент для автоматизации рутинных задач. С его помощью можно обрабатывать файлы, парсить данные, генерировать отчеты и многое другое.
  5. Разработка игр. Хоть пайтон и не самый популярный выбор для разработки игр, существуют специальные библиотеки (например, Pygame или Panda3D), которые позволяют создавать игры на этом языке.

Это лишь некоторые из областей, где Python нашел свое применение, его возможности по-настоящему обширны и многообразны.
Чему вы научитесь на курсах Python-разработке?

На курсах по Python вы получите шанс освоить массу полезных навыков. Сначала вы узнаете основы программирования: как использовать переменные, циклы и функции. Затем погрузитесь в синтаксис Python, научитесь работать с различными типами данных, от чисел и строк до списков и словарей. Вы освоите операторы, научитесь создавать и вызывать функции, передавать аргументы и возвращать значения.

Кроме того, вам предстоит изучить, как организовывать код с помощью модулей, обрабатывать исключения, работать с файлами и использовать регулярные выражения. Алгоритмы и структуры данных тоже не останутся в стороне: от сортировки и поиска до списков и деревьев. Вы научитесь создавать и использовать генераторы, декораторы и итераторы, познакомитесь с лямбда-функциями и основами объектно-ориентированного программирования.

Следующий этап – погружение в сетевое программирование, изучение протоколов, написание тестов, работа с виртуальными окружениями и базами данных. Web-разработка тоже не останется без внимания: вы освоите основы HTML, CSS, JavaScript и попрактикуетесь в использовании фреймворков Django и Flask. Многопоточность и асинхронное программирование помогут вам справляться с параллельными задачами эффективнее.

Помимо технических навыков, вы научитесь работать в команде, читать и понимать документацию, а также освоите работу с системой контроля версий Git. Важными темами станут также разработка графического интерфейса пользователя, анализ данных, машинное обучение, искусственный интеллект и разработка игр. В общем, перечень тем обширен, и глубина изучения каждой из них будет зависеть от выбранного вами курса.
Где можно работать со знанием пайтона?

Овладев навыками программирования на Python, вы получите доступ к широкому спектру возможностей в сфере трудоустройства. Вот несколько конкретных областей, где ваши знания окажутся востребованными:

  1. Разработка программного обеспечения. Вы сможете участвовать в создании и поддержке различного ПО, разрабатывать приложения, сайты и системы. Для успешной карьеры в этой области рекомендуется изучить фреймворки, такие как Django или Flask, и углубить свои знания в работе с базами данных.
  2. Анализ данных. Python является одним из лидеров в этой области благодаря своему богатому набору библиотек, таких как Pandas, NumPy и SciPy. Вы научитесь обрабатывать, анализировать данные и делать на их основе обоснованные выводы.
  3. Разработка веб-приложений. Вы сможете создавать масштабируемые и эффективные веб-приложения. Углубленное изучение HTML, CSS и JavaScript поможет вам стать полноценным веб-разработчиком.
  4. Машинное обучение и искусственный интеллект. Востребованность в специалистах в этой области продолжает расти. Библиотеки вроде TensorFlow и PyTorch предоставляют обширные возможности для создания и обучения моделей машинного обучения.
  5. Автоматизация задач. Python отлично подходит для написания скриптов, которые помогут автоматизировать рутинные и повторяющиеся задачи, повышая эффективность вашей работы.
  6. Разработка игр. С помощью библиотеки Pygame вы можете попробовать себя в создании игр, развивая творческие и технические навыки.
  7. Системное администрирование. Python часто используется для написания скриптов, которые помогают в управлении системами и сетями.
  8. Блокчейн-разработка. Python можно использовать для разработки блокчейн-приложений, что является перспективной и быстрорастущей областью.
  9. Тестирование ПО. Ваши навыки программирования позволят вам писать тесты для проверки и обеспечения стабильности работы разрабатываемых приложений.

В каждой из этих областей важно постоянно совершенствовать свои навыки, следить за новыми тенденциями и технологиями, а также практиковаться и работать над реальными проектами. Это поможет вам быть конкурентоспособным на рынке труда и достичь успеха в выбранной области.
Сколько времени уйдет на изучение Python?

Длительность процесса обучения Python тесно связана с вашими первоначальными знаниями в области программирования и тем, насколько интенсивно вы планируете заниматься.

Среднестатистическому человеку, который только начинает свой путь в программировании, может потребоваться от пары недель до нескольких месяцев, чтобы уверенно ориентироваться в базовых аспектах языка. Это включает в себя освоение синтаксиса, базовых структур данных и простых операций ввода-вывода.

Тем не менее, если у вас есть амбиции освоить Python на продвинутом уровне, приготовьтесь к тому, что на погружение в более сложные темы, такие как разработка веб-приложений, машинное обучение или анализ данных, уйдет значительно больше времени. В зависимости от выбранной специализации и интенсивности обучения, этот этап может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Чтобы сделать ваш учебный процесс более эффективным и интересным, рекомендуем вам:

  1. Поставить четкие цели. Определите, что именно вы хотите достичь с помощью Python, и сосредоточьте свои усилия на конкретных задачах.
  2. Постоянная практика. Теория — это важно, но практика позволяет закрепить знания.
  3. Машинное обучение и искусственный интеллект. Это одна из самых востребованных и быстроразвивающихся областей, где питон занимает лидирующие позиции. Благодаря библиотекам как TensorFlow, Keras и PyTorch, разработчики могут создавать и обучать сложные модели машинного обучения.
  4. Использовать ресурсы для обучения. Существует множество курсов, книг и онлайн-ресурсов, которые помогут вам в изучении Python.

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